Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 15 | 30

(Di domenica 13 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAINCOLONNAMENTI SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI SU VIA LITORANEA SI STA IN CODA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI LAGHI TRA VIANA E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’AEROPORTO E VIA PORTUENSE IN DIREZIONE DI OSTIA TRASPORTO FERROVIARIO IL TRAFFICO E’ SOSPESO SULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO ...