‘Verissimo’ | Alfonso Signorini confida alcuni retroscena sul cast del ‘Gf Vip 5’ E a proposito dei flirt che potrebbero nascere all’interno della Casa…

(Di domenica 13 settembre 2020) Mancano poco più di 24 ore alla messa in ondaprima puntataquinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto per la seconda volta consecutiva dae affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Il reality anche quest’anno andrà in onda il lunedì e il venerdì, e dopo l’ufficializzazione delavvenuta qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di appurare che saranno 20 i vip che varcheranno la porta rossa, anche se a quanto pare l’ingresso dei vipponi nella Casa sarà scaglionato in due puntate. Come riporta il sempre informato Biccy.it saranno Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Flavia Vento, Matilde Brandi, ...