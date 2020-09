Risotto con spinaci e gorgonzola

(Di domenica 13 settembre 2020) Il è una ricetta veramente deliziosa. Facile e rapida da preparare, ma ricca di gusto e di sapore. Un primo piatto che vi farà leccare i baffi. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di riso carnaroli200 gr. difreschi o surgelati150 gr. di40 gr. di burro1/2 cipolla1 tazzina di vino bianco seccoUn pizzico di noce moscataOlio extravergine d’olivaParmigiano reggiano grattugiatoSale fino q.b.Dado vegetale (se non fate il brodo)Per il brodo1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di saleIniziamo la preparazione deldal brodo vegetale, se volete farlo altrimenti utilizzate il dado, mettendo semplicemente un pentolino pieno di acqua sul ...

gloomychimi : @DrTeddy_ el risotto e asopao con queso. - srohuan : RT @scatteredddream: quando risotto perde le staffe lascia uscire il siciliano che c'è in lui,,, ma con una certa finezza - ninaoraloso : @Daje77 le mie origini mi spingono verso risotto fatto con amore e delicatezza...sfumato con un’ottimo champagne con cui poi pasteggiare ?? - CCIAARIVLIG : Domani @azzurroandora continua.. oggi Patrizia e Gianni dell'ittiturismo L'Approdo Bacicin hanno preparato un ris… - HoshiHime_ : RT @scatteredddream: quando risotto perde le staffe lascia uscire il siciliano che c'è in lui,,, ma con una certa finezza -

Ultime Notizie dalla rete : Risotto con

La Repubblica

Oggi vogliamo darvi qualche spunto per addolcire in modo sano la colazione della domenica: ecco per voi tanti dolci light e genuini da preparare facilmente. Vogliamo inoltre darvi delle dritte utili d ...Icone della colazione italiana: ecco i cult che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni, e i nuovi regali da collezionare Un’icona degli anni ’80 e ’90, hanno segnato l’infanzia (ma anche ...