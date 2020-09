Per A Bola la Direzione Generale della Sanità deve ancora pronunciarsi su Sporting Lisbona-Napoli (Di domenica 13 settembre 2020) Il giornale portoghese A Bola riporta i nomi dei tre calciatori positivi dello Sporting Lisbona, cosa che avrebbe portato all’annullamento della partita amichevole contro il Napoli prevista per stasera. In realtà, lo ricordiamo, nessuno dei due club ha ancora confermato che la partita non sarà disputata. I contagiati, che lo stesso giornale scrive che non sono confermati dal club, ma sono frutto di indiscrezioni raccolte, sono Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. A Bola scrive: “Oltre a questi tre giocatori, che, come abbiamo detto sono asintomatici e già in isolamento, il nostro giornale ha anche scoperto che ci sono stati altri due risultati controversi“. E conclude scrivendo: “la partita dipende ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Il giornale portoghese Ariporta i nomi dei tre calciatori positivi dello, cosa che avrebbe portato all’annullamentopartita amichevole contro ilprevista per stasera. In realtà, lo ricordiamo, nessuno dei due club haconfermato che la partita non sarà disputata. I contagiati, che lo stesso giornale scrive che non sono confermati dal club, ma sono frutto di indiscrezioni raccolte, sono Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. Ascrive: “Oltre a questi tre giocatori, che, come abbiamo detto sono asintomatici e già in isolamento, il nostro giornale ha anche scoperto che ci sono stati altri due risultati controversi“. E conclude scrivendo: “la partita dipende ...

napolista : Per A Bola la Direzione Generale della Sanità deve ancora pronunciarsi su Sporting Lisbona-Napoli Il quotidiano rip… - SuplexDjimSiti : @lookatviki Io ho cercato sia su Bola che si Record (due giornali sportivi principali portoghesi) e non c'è nulla.… - wrsn75 : @SkySport per favore dite a #DeGrandis che killer point non si può sentire. Bola de oro, punto de oro, al max golde… - DHANSIRI3 : @SathyaProudInd @OpIndia_com Per mene sanchi bola ?? - BooksVegBioEco : Una bola piccola per filtrare tè e tisane sfuse -