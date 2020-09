Non è la d’Urso, lo sfogo di Gina Lollobrigida: “Rigau è un povero imbecille” (Di domenica 13 settembre 2020) Gina Lollobrigida interviene a Non è la d’Urso per chiarire la sua posizione dopo l’assistente Andrea Piazzolla. La diva si sfoga dopo le insinuazioni di Javier Rigau e del figlio Milko, dichiarando di essere molto affranta per il trattamento ricevuto. Andrea Piazzolla, a processo per circonvenzione d’incapace, a Barbara d’Urso fa una confessione scioccante sul passato, di cui nemmeno Lollobrigida era a conoscenza. Gina Lollobrigida si sfoga sull’ex marito La Lollobrigida chiarisce il suo rapporto con Rigau, che avrebbe conosciuto nel 2000: “Veniva nelle feste importanti che si davano a Montecarlo, l’ho intravisto tra gli altri invitati. Sono uscita con lui una volta perché i miei accompagnatori non erano disponibili. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020)interviene a Non è la d’Urso per chiarire la sua posizione dopo l’assistente Andrea Piazzolla. La diva si sfoga dopo le insinuazioni di Javier Rigau e del figlio Milko, dichiarando di essere molto affranta per il trattamento ricevuto. Andrea Piazzolla, a processo per circonvenzione d’incapace, a Barbara d’Urso fa una confessione scioccante sul passato, di cui nemmenoera a conoscenza.si sfoga sull’ex marito Lachiarisce il suo rapporto con Rigau, che avrebbe conosciuto nel 2000: “Veniva nelle feste importanti che si davano a Montecarlo, l’ho intravisto tra gli altri invitati. Sono uscita con lui una volta perché i miei accompagnatori non erano disponibili. ...

