Maria De Filippi morta e in una bara. A Tu si que vales l'impensabile: "Sputt***a dell'anno", Gerry Scotti infierisce (Di domenica 13 settembre 2020) Mai si sarebbe aspettata Maria De Filippi di finire (da viva) in una bara. Accade a Tu sì que vales, con la regina di Mediaset sdraiata a braccia incrociate sul petto e fiori intorno. Una scena piuttosto inquietante, per la verità. I concorrenti "costringono" Maria a vestire i panni di una contessa. Ma il peggio arriva quando le chiedono di fare la tigre tentatrice con un "amante giardiniere". Dovrebbe dire "arr", non ce la fa: "Mi viene da ridere, è la Sputt***a dell'anno proprio". A reggere il gioco è il narratore d'eccezione Gerry Scotti, che la stuzzica e la mette simpaticamente in difficoltà. Il marito tradito ha una passione malsana per i conigli, e la De ...

