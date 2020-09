Lady Amelia Windsor | tutto lo stile della cugina cool di Harry e William

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) Bella ed elegante, qualche anno fa faceva parlare di sé più che altro per il suo comportamento ribelle e anticonformista che a molti ricordava le sregolatezze del cugino, il principe Harry. Appena 25 anni, Lady Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor (questo il nome per esteso) è la nipote del cugino di Elisabetta II, George Windsor. Ora, con qualche anno e un un po’ più di saggezza alle spalle, Lady Amelia ha iniziato a farsi notare anche per altri meriti oltre all’amore per le feste sugli yacht, i balli sfrenati e le sigarette (tutti i suoi eccessi venivano documentati sul suo vecchio profilo Instagram, ora rimosso).