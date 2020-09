Juventus, la Juve di Pirlo: 4 le mosse evidenti (Di domenica 13 settembre 2020) C’era grande attesa di vedere all’opera per la prima volta la Juve del neo tecnico Pirlo, questa mattina andata finalmente di scena nell’amichevole contro il Novara, conclusasi con una netta vittoria per 5 a 0. Ad appena una settimana dall’inizio del campionato, Pirlo ha avuto modo di testare la formazione che dovrà affrontare la Sampdoria in casa, in particolare mettendo all’opera la coppia offensiva Ronaldo- Kulusevski, scelta che sarà obbligata vista l’assenza di Dybala e il nuovo attaccante che tarda ad arrivare. Al di là di questo, dalla partita di stamane sono emersi 4 aspetti tattici fondamentali che hanno destano particolare attenzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, da Suarez a Kean: il punto della situazione LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) C’era grande attesa di vedere all’opera per la prima volta ladel neo tecnico, questa mattina andata finalmente di scena nell’amichevole contro il Novara, conclusasi con una netta vittoria per 5 a 0. Ad appena una settimana dall’inizio del campionato,ha avuto modo di testare la formazione che dovrà affrontare la Sampdoria in casa, in particolare mettendo all’opera la coppia offensiva Ronaldo- Kulusevski, scelta che sarà obbligata vista l’assenza di Dybala e il nuovo attaccante che tarda ad arrivare. Al di là di questo, dalla partita di stamane sono emersi 4 aspetti tattici fondamentali che hanno destano particolare attenzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, da Suarez a Kean: il punto della situazione LEGGI ...

