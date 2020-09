Irama incanta 'Tu si que vales' con un medley (Di domenica 13 settembre 2020) Quindici dischi di platino , sei dischi d'oro: così i tre giudici Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presentano il super ospite della prima puntata della nuova edizione di 'Tu si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) Quindici dischi di platino , sei dischi d'oro: così i tre giudici Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presentano il super ospite della prima puntata della nuova edizione di 'Tu si ...

perunpocodicash : RT @lovfanti: comunque potrei stare ora ad ascoltare Filippo che parla..il modo in cui ti spiega le cose,con tranquillità e calma, ti fa so… - EleSbironi : RT @lovfanti: comunque potrei stare ora ad ascoltare Filippo che parla..il modo in cui ti spiega le cose,con tranquillità e calma, ti fa so… - __habit___ : RT @lovfanti: comunque potrei stare ora ad ascoltare Filippo che parla..il modo in cui ti spiega le cose,con tranquillità e calma, ti fa so… - Francym97 : RT @lovfanti: comunque potrei stare ora ad ascoltare Filippo che parla..il modo in cui ti spiega le cose,con tranquillità e calma, ti fa so… - Frances46010249 : RT @lovfanti: comunque potrei stare ora ad ascoltare Filippo che parla..il modo in cui ti spiega le cose,con tranquillità e calma, ti fa so… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama incanta Irama incanta “Tu si que vales” con un medley TGCOM Irama incanta “Tu si que vales” con un medley

Quindici dischi di platino, sei dischi d’oro: così i tre giudici Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presentano il super ospite della prima puntata della nuova edizione di “Tu si q ...

Fiorella Mannoia e Achille Lauro, il duetto con C’est la vie incanta i Seat Music Awards

Sorpresa sul palco dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e in onda su Rai1. Nella seconda serata di sabato 5 settembre, ha incantato il du ...

Quindici dischi di platino, sei dischi d’oro: così i tre giudici Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presentano il super ospite della prima puntata della nuova edizione di “Tu si q ...Sorpresa sul palco dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e in onda su Rai1. Nella seconda serata di sabato 5 settembre, ha incantato il du ...