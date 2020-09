Incidente stradale | muore giovane calciatore napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnacapri (Na) – Comunità in lutto ad Anacapri per la perdita del, Ettore Gargiulo, scomparso la notte scorsa a seguito di una soli 20 anni. Gargiulo era a bordo di un motorino con un amico quando, in via Orlandi, si è schiantato con un’automobile. L’autista dello scooter è stato ferito lievemente, mentre per ilmilitante nella squadra giovanile dell’Asd Anacapri non c’è stato nulla da fare. Oggi la comunità caprese, insieme a quella calcistica, si unisce nel dolore della famiglia. “I presidenti, i dirigenti e tutto lo staff dell’Asd Anacapri si uniscono al dolore della famiglia di Ettore Gargiulo, un nostro figlio, scomparso questa notte ad ...