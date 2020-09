Huawei vuole portare HarmonyOS su 200 milioni di device e prepara uno smartwatch (Di domenica 13 settembre 2020) Huawei ha in programma di installare HarmonyOS su oltre 200 milioni di dispositivi, così da fare crescere il suo ecosistema L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 13 settembre 2020)ha in programma di installaresu oltre 200di dispositivi, così da fare crescere il suo ecosistema L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Lo scorso 10 settembre si sono aperti i lavori per l’edizione 2020 della Huawei Developer Conference 2020. Durante l’evento, il gigante tech mostrerà al mondo le novità del settore e permetterà agli s ...

Huawei, addio Android? I primi smartphone con HarmonyOS arriveranno già nel 2021

Huawei è uno dei principali produttori di smartphone al mondo ... una gomma da masticare per gamer 09 SET Assassin's Creed Valhalla cambia data: Ubisoft vuole 'scansare' Cyberpunk 2077 Panasonic Lumix ...

