Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 14 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 40. - Data di nascita: 8 febbraio 1980. - Luogo di nascita: Soverato (Catanzaro). - Status: single. - Profilo Instagram: ha più di 1,2 milioni di follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Con il sogno fin da bambina di approdare in TV, nel 1997 – con il titolo di Miss Calabria – partecipa alle finali di Miss Italia, dove si aggiudica la fascia Miss Sorriso. Appena maggiorenne, si trasferisce a Roma e inizia a lavorare come modella, ma il piccolo schermo resta la missione da raggiungere, che inizia a compiersi nel 2000 quando ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 40. - Data di nascita: 8 febbraio 1980. - Luogo di nascita: Soverato (Catanzaro). - Status: single. - Profilo Instagram: ha più di 1,2 milioni di follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Con il sogno fin da bambina di approdare in TV, nel 1997 – con il titolo di Miss Calabria – partecipa alle finali di Miss Italia, dove si aggiudica la fascia Miss Sorriso. Appena maggiorenne, si trasferisce a Roma e inizia a lavorare come modella, ma il piccolo schermo resta la missione da raggiungere, che inizia a compiersi nel 2000 quando ...

