GP Toscana, Albon: 'Posso finalmente respirare' (Di domenica 13 settembre 2020) Risultato sfiorato per due volte , negato sul filo di lana perché buttato furori da Mercedes in versione bulldozer, ma alla fine c'è l'ha fatta. Albon, per la prima volta in carriera in F1, ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) Risultato sfiorato per due volte , negato sul filo di lana perché buttato furori da Mercedes in versione bulldozer, ma alla fine c'è l'ha fatta., per la prima volta in carriera in F1, ha ...

Fprime86 : RT @SkySportF1: Formula 1, primo podio in carriera per Albon: 'Bella sensazione, ora respiro' #TuscanGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.… - FormulaPassion : #F1 | #Russell, punti mancati per un soffio #TuscanGP - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, primo podio in carriera per Albon: 'Bella sensazione, ora respiro' #TuscanGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.… - SkySportF1 : Formula 1, primo podio in carriera per Albon: 'Bella sensazione, ora respiro' #TuscanGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - LiveGPit : #F1 GP Toscana: il primo podio di Alexander Albon Di @IamLucaColombo -