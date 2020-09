Giustiziato in Iran campione Wrestling, fan sotto shock: aveva solo 27 anni (Di domenica 13 settembre 2020) I fan del Wrestling sono senza parole, nelle scorse ore è stata resa nota la morte di un noto campione, Navid Afkari è stato Giustiziato in Iran. Un momento davvero difficile per i fan del Wrestling, nelle scorse ore è stata diffusa la morte d Stevie Lee, il nano malefico del noto sport internazionale. A poche ore di distanza arriva l’annuncio della morte del campione classe 1993, Giustiziato in Iran sabato 12 settembre 2020. I fan del noto sport sono sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore, una notizia che ha lasciato atterriti i colleghi e i sostenitori da ogni parte del morto. Wrestling, Navid Afkari è stato ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) I fan delsono senza parole, nelle scorse ore è stata resa nota la morte di un noto, Navid Afkari è statoin. Un momento davvero difficile per i fan del, nelle scorse ore è stata diffusa la morte d Stevie Lee, il nano malefico del noto sport internazionale. A poche ore di distanza arriva l’annuncio della morte delclasse 1993,insabato 12 settembre 2020. I fan del noto sport sonoper quanto accaduto nelle ultime ore, una notizia che ha lasciato atterriti i colleghi e i sostenitori da ogni parte del morto., Navid Afkari è stato ...

