F1 Gp Mugello | Albon | “Contento del mio primo podio”

"È stata dura arrivare fino alla fine ma sono molto contento per il mio primo podio". Queste le parole di Alexander Albon dopo il terzo posto conquistato al Gran Premio della Toscana. "L'impatto col Mugello? In realtà mi aspettavo che andasse peggio – ha spiegato Albon -. In questo circuito si sentono le forze G nei settori ad alta velocità ma sono contento di aver portato a casa questo risultato. È stato davvero bello guidare su questa pista".

