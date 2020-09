DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 19 settembre 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 19 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 14 settembre 2020Aylin cancella il file necessario a Sanem per la presentazione della campagna pubblicitaria “Compass sport”, tuttavia la nostra protagonista riesce a trasformare il problema in un’opportunità! Aylin paga una cameriera per versare del vino addosso al vestito di Sanem, la quale finisce in un bagno e vi resta rinchiusa. Can, dopo averla trovata, decide insieme a lei di lasciare la festa e chiudere la serata a casa di Can. Successivamente Can la accompagna a casa ma Melahat li vede… Anche Emre viene visto quando accompagna ... Leggi su tvsoap (Di domenica 13 settembre 2020)– Le Ali del Sogno di19:Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 14Aylin cancella il file necessario a Sanem per la presentazione della campagna pubblicitaria “Compass sport”, tuttavia la nostra protagonista riesce a trasformare il problema in un’opportunità! Aylin paga una cameriera per versare del vino addosso al vestito di Sanem, la quale finisce in un bagno e vi resta rinchiusa. Can, dopo averla trovata, decide insieme a lei di lasciare la festa e chiudere la serata a casa di Can. Successivamente Can la accompagna a casa ma Melahat li vede… Anche Emre viene visto quando accompagna ...

