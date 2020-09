Tutti in bianco per l'ultimo saluto a Willy. Conte: ora ci aspettiamo le condanne (Di sabato 12 settembre 2020) Folla commossa al campo sportivo di Paliano. 'Mio figlio non è morto invano, voleva salvare un amico', ha detto il padre. Il vescovo di Tivoli nell'omelia parla di morte barbara e ingiusta Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) Folla commossa al campo sportivo di Paliano. 'Mio figlio non è morto invano, voleva salvare un amico', ha detto il padre. Il vescovo di Tivoli nell'omelia parla di morte barbara e ingiusta

