Sulla mia pelle | la storia vera dell’omicidio di Stefano Cucchi

Sulla mia pelle è il film che andrà in onda in prima visione stasera, in prima serata, alle ore 21,00 su Rai Tre. Il film racconta la storia vera di Stefano Cucchi. Ecco la storia vera che c'è dietro al film e alcune curiosità Sulla pellicola. Sulla mia pelle, cosa è successo davvero Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini, racconta la storia vera di Stefano Cucchi. Stefano è con un amico quando due poliziotti li fermano. Gli agenti trovano nelle sue tasche confezioni di hashish, cocaina e una pasticca di un medicinale ...

