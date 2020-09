Proposta riforma Pd: stop bicameralismo perfetto e revoca ministri (Di domenica 13 settembre 2020) Proseguendo sulla strada delle riforme, il cui cantiere si è riaperto anche per iniziativa del Pd nelle scorse settimane, il Partito Democratico presenterà nei prossimi giorni in Parlamento, alla Camera e al Senato, una Proposta di riforma costituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di governo. E' quanto annunciano i Dem in una nota. "Una Proposta organica che consenta - si spiega - dopo aver dato il via libera alla riduzione dei parlamentari come uno dei tasselli di un quadro di riforme, di ottenere due risultati: l`ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il superamento del bicameralismo paritario con le sue anomalie e storture. Una Proposta sulla quale saranno raccolte le firme nelle Feste dell'Unità in corso, nei ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) Proseguendo sulla strada delle riforme, il cui cantiere si è riaperto anche per iniziativa del Pd nelle scorse settimane, il Partito Democratico presenterà nei prossimi giorni in Parlamento, alla Camera e al Senato, unadicostituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di governo. E' quanto annunciano i Dem in una nota. "Unaorganica che consenta - si spiega - dopo aver dato il via libera alla riduzione dei parlamentari come uno dei tasselli di un quadro di riforme, di ottenere due risultati: l`ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il superamento delparitario con le sue anomalie e storture. Unasulla quale saranno raccolte le firme nelle Feste dell'Unità in corso, nei ...

