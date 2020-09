Pedullà: “Sondaggio dell’Atalanta per Dalbert” (Di sabato 12 settembre 2020) Atalanta su Dalbert Novità di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, l’Atalanta sarebbe interessata a Dalbert, tornato da poco a Milano dopo il prestito alla Fiorentina, ma che è destinato a lasciare Appiano Gentile. “Nelle ultime ore c’è stato un interesse dell’Atalanta che può concretizzarsi più avanti. Per ora un semplice sondaggio. La cessione di Dalbert porterebbe l’Inter ad andare eventualmente su un altro terzino sinistro” (fonte: alfredopedulla.com) L'articolo Pedullà: “Sondaggio dell’Atalanta per Dalbert” proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Atalanta su Dalbert Novità di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, l’Atalanta sarebbe interessata a Dalbert, tornato da poco a Milano dopo il prestito alla Fiorentina, ma che è destinato a lasciare Appiano Gentile. “Nelle ultime ore c’è stato un interesse dell’Atalanta che può concretizzarsi più avanti. Per ora un semplice sondaggio. La cessione di Dalbert porterebbe l’Inter ad andare eventualmente su un altro terzino sinistro” (fonte: alfredopedulla.com) L'articolo Pedullà: “Sondaggio dell’Atalanta per Dalbert” proviene da intermagazine.

