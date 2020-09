Pamela Barretta distrugge Enzo Capo | Finale senza precedenti a Uomini e Donne (Di sabato 12 settembre 2020) Pamela Barretta attacca per l’ennesima volta Enzo Capo e questa volta trova l’appoggio da parte di Gianni Sperti. Quali sono state le sue parole? La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne continua ad avere un conto in sospeso con il suo ex compagno Enzo Capo. Dopo la sua ultima entrata all’interno dello … L'articolo Pamela Barretta distrugge Enzo Capo Finale senza precedenti a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020)attacca per l’ennesima voltae questa volta trova l’appoggio da parte di Gianni Sperti. Quali sono state le sue parole? La ex dama del parterre femminile dicontinua ad avere un conto in sospeso con il suo ex compagno. Dopo la sua ultima entrata all’interno dello … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

