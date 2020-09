MotoGp Misano 2020, qualifiche in diretta. Valentino Rossi vola nelle libere 3 (Di sabato 12 settembre 2020) Misano Adriatico, 12 settembre 2020 - Si accende il weekend della MotoGp a Misano . Ultime prove libere e poi le qualifiche per i protagonisti delle due ruote. Dopo il dominio delle Yamaha nelle due ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020)Adriatico, 12 settembre- Si accende il weekend della. Ultime provee poi leper i protagonisti delle due ruote. Dopo il dominio delle Yamahadue ...

SkySportMotoGP : #VR46 entusiasta dopo le libere di Misano: 'In Austria mi sentivo un 50enne, a Misano mi sembra di avere 30 anni'… - SkySportMotoGP : La fantasia non manca a @ValeYellow46 ???? Vi piace il suo nuovo casco? #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySport : Valentino Rossi: 'In Austria mi sentivo un 50enne, a Misano mi sembra di avere 30 anni' - BelpassoAlberto : RT @SkySportMotoGP: ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ? -