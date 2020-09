Minorenni violentate a Matera I ragazzi | “Se chiamate la polizia la festa finisce”

(Di sabato 12 settembre 2020) Un racconto dell’orrore il verbale sullo stupro avvenuto a: vittime, due turiste inglesi. C’è chi ha assistito alla violenza ma ha preferito non fare nulla, anzi, ha incitato gli altri ad ignorare l’accaduto per evitare che lachiudesse la: questa la dinamica dello stupro avvenuto anella notte tra il … L'articolo. I: “Selalafinisce” proviene da leggilo.org.

"Porto in Mercedes due bitch, mi slacciano la cinta, bitch". Questo è il ritornello di Conto Cash, trap lucano, cantano Red Michael e Medeus, in un video in cui contano banconote e fumano denaro. Ques ...Le indagini della Polizia che hanno portato all'arresto di quattro giovani, tutti di Pisticci (Matera) - accusati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di due turiste inglesi min ...