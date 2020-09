Milano, fortissima esplosione in un appartamento: diversi feriti (Di sabato 12 settembre 2020) commenta Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano, in piazzale Libia , intorno alle 7. Si tratterebbe di un'esplosione avvenuta in un appartamento, forse per una fuga di gas . Sul posto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 settembre 2020) commenta Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a, in piazzale Libia , intorno alle 7. Si tratterebbe di un'avvenuta in un, forse per una fuga di gas . Sul posto ...

