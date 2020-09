Milano, esplosione in un palazzo di piazzale Libia: crolli nelle case e feriti. Grave un 30enne (Di sabato 12 settembre 2020) I soccorsi sul posto esplosione sabato mattina in un condominio di piazzale Libia, in zona porta Romana. Lo scoppio si &eGrave; verificato alle 7.20 al primo piano del condominio al civico 20, angolo con ... Leggi su milanotoday (Di sabato 12 settembre 2020) I soccorsi sul postosabato mattina in un condominio di, in zona porta Romana. Lo scoppio si &e; verificato alle 7.20 al primo piano del condominio al civico 20, angolo con ...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - salernonotizie : Milano: fuga di gas provoca esplosione in una palazzina in zona Porta Romana - Diegokpri050 : RT @ticinonews: Esplosione in una palazzina a Milano Sud, ci sono feriti -