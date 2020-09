Inter, i sogni di Conte sono blues: il doppio colpo di mercato made in Chelsea (Di sabato 12 settembre 2020) Antonio Conte e l'Inter sognano in grande. Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato relative a N'Golo Kanté del Chelsea e la novità potrebbe essere anche un altro calciatore blues. I nerazzurri sono da tempo sul centrocampista, ma adesso anche Marcos Alonso, esterno mancino, potrebbe tornare di moda.Inter: i sogni di Contecaption id="attachment 774071" align="alignnone" width="487" Kanté Chelsea (Getty Images)/caption50 milioni. Questa la cifra che il Chelsea vuole per liberare Kanté. Lampard, tecnico blues, continua a fare muro ma l'Inter e Conte sperano ancora. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Antonioe l'sognano in grande. Si fanno sempre più insistenti le voci direlative a N'Golo Kanté dele la novità potrebbe essere anche un altro calciatore. I nerazzurrida tempo sul centrocampista, ma adesso anche Marcos Alonso, esterno mancino, potrebbe tornare di moda.: idicaption id="attachment 774071" align="alignnone" width="487" Kanté(Getty Images)/caption50 milioni. Questa la cifra che ilvuole per liberare Kanté. Lampard, tecnico, continua a fare muro ma l'sperano ancora. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle ...

ItaSportPress : Inter, i sogni di Conte sono blues: il doppio colpo di mercato made in Chelsea - - SBlRRO93 : L’Inter sta costruendo la squadra dei miei sogni nel 2016 - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: RT SE SOGNI AUSILIO ED I SUOI AMICI LONTANI DALL'@INTER L'Inter è una cosa seria, non il decennale ninnolo per i losc… - andred88_F1 : RT @NackaSkoglund89: RT SE SOGNI AUSILIO ED I SUOI AMICI LONTANI DALL'@INTER L'Inter è una cosa seria, non il decennale ninnolo per i losc… - EltonTuitStarr : RT @NackaSkoglund89: RT SE SOGNI AUSILIO ED I SUOI AMICI LONTANI DALL'@INTER L'Inter è una cosa seria, non il decennale ninnolo per i losc… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sogni Inter, i sogni di Conte sono blues: il doppio colpo di mercato made in Chelsea ItaSportPress Inter, i sogni di Conte sono blues: il doppio colpo di mercato made in Chelsea

50 milioni. Questa la cifra che il Chelsea vuole per liberare Kanté. Lampard, tecnico blues, continua a fare muro ma l’Inter e Conte sperano ancora. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle cessioni, u ...

Biraghi saluta l’Inter: “Aver vestito questi colori per me è stato un onore e un privilegio”

Dopo la fine dell’esperienza in prestito all’Inter, Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina. Il terzino ha salutato il club nerazzurro con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Aver vestito ...

50 milioni. Questa la cifra che il Chelsea vuole per liberare Kanté. Lampard, tecnico blues, continua a fare muro ma l’Inter e Conte sperano ancora. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle cessioni, u ...Dopo la fine dell’esperienza in prestito all’Inter, Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina. Il terzino ha salutato il club nerazzurro con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Aver vestito ...