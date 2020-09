Infortunio Luiz Felipe: le condizioni del difensore della Lazio (Di sabato 12 settembre 2020) , uscito anzitempo durante l’amichevole contro il Frosinone Attimi di paura durante l’amichevole Frosinone-Lazio. Luiz Felipe, difensore biancoceleste, esce per Infortunio con la caviglia fasciata e le stampelle dallo stadio Benito Stirpe. Il brasiliano ha la peggio dopo la brutta entrata di Kastanos. Un intervento che non ha lasciato indifferenti Simone Inzaghi e Leiva. L’allenatore e il regista hanno avuto da ridire nei confronti degli avversari, in particolare con l’autore del duro intervento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) , uscito anzitempo durante l’amichevole contro il Frosinone Attimi di paura durante l’amichevole Frosinone-biancoceleste, esce percon la caviglia fasciata e le stampelle dallo stadio Benito Stirpe. Il brasiliano ha la peggio dopo la brutta entrata di Kastanos. Un intervento che non ha lasciato indifferenti Simone Inzaghi e Leiva. L’allenatore e il regista hanno avuto da ridire nei confronti degli avversari, in particolare con l’autore del duro intervento. Leggi su Calcionews24.com

MarisciaFox : RT @DiMarzio: #FrosinoneLazio - Brutte notizie per #Inzaghi: si ferma #LuizFelipe - sportli26181512 : Frosinone-Lazio 0-1: Inzaghi batte Nesta, decide Correa: Un gol dell'argentino nel secondo tempo regala alla Lazio… - marindanycornel : RT @DiMarzio: #FrosinoneLazio - Brutte notizie per #Inzaghi: si ferma #LuizFelipe - DanieleDiana6 : @UomoRango Si ma porco zio Luiz Felipe...qualcuno ha visto il video dell infortunio? - DiMarzio : #FrosinoneLazio - Brutte notizie per #Inzaghi: si ferma #LuizFelipe -