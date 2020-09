GP Misano FP3 MotoGP: Rossi primo allo scadere (Di sabato 12 settembre 2020) La FP3 del primo GP di Misano MotoGP riporta in cima alla lista Valentino Rossi. L’inossidabile nove volte campione del mondo strappa il miglior tempo di sessione all’ultimo giro utile, fermando il cronometro in 1’31″861. Un riferimento interessante, a meno di due decimi dal record fatto registrare da Jorge Lorenzo nel 2018. Il Dottore precede in classifica Maverick Vinales, staccato di soli 75 millesimi. In terza posizione, a un decimo, troviamo Fabio Quartararo. Entrambi hanno mostrato fin da ieri un passo gara migliore rispetto a Rossi. Comunque, le Yamaha stanno andando fortissimo sull’ex-Santamonica riasfaltato, come dimostra anche il nono tempo di Franco Morbidelli. Tutte le M1 saranno in Q2. MotoGP, le FP3 del GP di Misano per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) La FP3 delGP diriporta in cima alla lista Valentino. L’inossidabile nove volte campione del mondo strappa il miglior tempo di sessione all’ultimo giro utile, fermando il cronometro in 1’31″861. Un riferimento interessante, a meno di due decimi dal record fatto registrare da Jorge Lorenzo nel 2018. Il Dottore precede in classifica Maverick Vinales, staccato di soli 75 millesimi. In terza posizione, a un decimo, troviamo Fabio Quartararo. Entrambi hanno mostrato fin da ieri un passo gara migliore rispetto a. Comunque, le Yamaha stanno andando fortissimo sull’ex-Santamonica riasfaltato, come dimostra anche il nono tempo di Franco Morbidelli. Tutte le M1 saranno in Q2., le FP3 del GP diper ...

SkySportMotoGP : I tempi delle FP3 di Misano: 3 @YamahaMotoGP al top, in Q2 anche il Morbido e il Dovi #SanMarinoGP ???? #SkyMotori… - TonioOfficiaI : #Rossi per grandi performance ha bisogno di una mano... ?? 1º nelle FP3! Effetto viagra a Misano! #SanMarinoGP… - Tinker__33 : RT @Flyin18T: #MotoGP San Marino MotoGP: Rossi quickest in incident-filled FP3 - DenisMeneghin : RT @gponedotcom: Misano: Rossi sfrutta il Viagra ed è 1°! Tris Yamaha in FP3, Dovi 10°: Grandissima prestazione di Valentino nella terza se… - salvo__musumeci : #MotoGP #Misano Complimenti alla legenda senza tempo @ValeYellow46 per il risultato ottenuto nella FP3 adesso testa alla qualifica... -