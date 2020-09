Fulham, Parker è realista: «Bisogna capire che perderemo diverse partite» (Di sabato 12 settembre 2020) Il tecnico del Fulham, Scott Parker, ha commentato ai microfoni di NBCSN la sconfitta rimediata contro l’Arsenal Scott Parker, tecnico del Fulham, ha commentato la sconfitta rimediata contro l’Arsenal ai microfoni di NBCSN. Ecco le sue parole: «Sarà un grande test per noi, c’è realismo da parte mia ed è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi. Bisogna capire che perderemo delle partite, magari anche anche due o tre di seguito ma questo è ciò che siamo come squadra e club. Ovviamente vogliamo migliorare, ma la cosa più importante è far sì che queste sconfitte non si accumulino pesantemente e di continuo, perché ciò diventerebbe un grande ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Il tecnico del, Scott, ha commentato ai microfoni di NBCSN la sconfitta rimediata contro l’Arsenal Scott, tecnico del, ha commentato la sconfitta rimediata contro l’Arsenal ai microfoni di NBCSN. Ecco le sue parole: «Sarà un grande test per noi, c’è realismo da parte mia ed è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi.chedelle, magari anche anche due o tre di seguito ma questo è ciò che siamo come squadra e club. Ovviamente vogliamo migliorare, ma la cosa più importante è far sì che queste sconfitte non si accumulino pesantemente e di continuo, perché ciò diventerebbe un grande ...

Max_Alle : RT @dedaIux: Intanto scopro che Scott Parker allena il Fulham, se aggiungiamo Arteta che allena all'Arsenal stiamo diventando drammaticamen… - alessio_morra : Finalmente è tornata la #PremierLeague con un super #Fulham-#Arsenal, guidate da due ex grandi centrocampisti oggi… - bossebasta : RT @dedaIux: Intanto scopro che Scott Parker allena il Fulham, se aggiungiamo Arteta che allena all'Arsenal stiamo diventando drammaticamen… - dedaIux : Intanto scopro che Scott Parker allena il Fulham, se aggiungiamo Arteta che allena all'Arsenal stiamo diventando dr… - BioNeonHero : @rurungi @alexcobra11 @DaniloServadei @_alex91_ @EddiePepsi @rurungi lo vedo molto più da premier e per come gioca… -