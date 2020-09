Esplosione in un condominio a Milano, feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Esplosione questa mattina verso le 7, per una probabile fuga di gas, in un condominio a sud di Milano, in piazzale Libia, dove stanno operando vigili del fuoco e ambulanze. Diverse persone sono rimaste ferite, non ci sarebbero dispersi. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Decine le persone che si sono riversate in strada, il condomino al primo piano presenta le tapparelle sventrate e calcinacci a terra. fmo/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020)questa mattina verso le 7, per una probabile fuga di gas, in una sud di, in piazzale Libia, dove stanno operando vigili del fuoco e ambulanze. Diverse persone sono rimaste ferite, non ci sarebbero dispersi. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Decine le persone che si sono riversate in strada, il condomino al primo piano presenta le tapparelle sventrate e calcinacci a terra. fmo/vbo/r su Il Corriere della Città.

Ale_De_Chirico : Milano, violenta esplosione in un condominio in piazzale Libia - princigallomich : Esplosione in un condominio a Milano, 6 feriti di cui uno grave - CorriereCitta : Esplosione in un condominio a Milano, feriti - Italpress : Esplosione in un condominio a Milano, feriti - nestquotidiano : Esplosione in un condominio a Milano, 6 feriti di cui uno grave -