Esplosione a Milano: 'Ho sentito precipitare l'ascensore, al piano terra fiamme e detriti' (Di sabato 12 settembre 2020) È di otto persone ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell'Esplosione che si è verificata questa mattina alle 7:17 al civico 20 di piazzale Libia a Milano . La persona più ...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - poliziadistato : +++ Milano, forte esplosione questa mattina in una palazzina di piazzale Libia. Sul posto poliziotti @Questura_MI p… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Esplosione in palazzo a Milano: 'Svegliati dal boato, siamo passati tra le macerie' (VIDEO) - patriziagatto3 : RT @ofcs_report: #Milano sud esplosione in condominio a piazzale Libia. 6 feriti, di cui 1 sarebbe in gravi condizioni. Sul posto #polizia… -