Elezioni 2020, sezioni Covid in 5 ospedali per chi vota in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) ... al quale chi vuol votare dalla quarantena da giovedì, e fino a martedì prossimo, può fare richiesta inviandola all'indirizzo email DSC.Elettorale@comune.milano.it insieme a un certificato che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020) ... al quale chi vuolre dallada giovedì, e fino a martedì prossimo, può fare richiesta inviandola all'indirizzo email DSC.Elettorale@comune.milano.it insieme a un certificato che ...

Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che nel Pd c’è disagio - Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che n... - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Toti boicotta (anche) l’incontro tra candidati organizzato da Libera sulla mafia in Liguria - d0minius : Le elezioni presidenziali saranno l’ennesimo scontro tra i due volti degli Stati Uniti d’America… - d0minius : Paura, angoscia e confusione: l’Italia del 2020 è sull’orlo di una crisi di nervi -