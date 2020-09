Cronaca di Roma. Arrestato topo d’auto e denunciato rapinatore (Di sabato 12 settembre 2020) Cronaca di Roma. I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno Arrestato un cittadino del Marocco di 42 anni, per tentato furto aggravato e denunciato in stato di liberta’ un 22enne egiziano, per rapina aggravata. In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria, in transito in via delle Alpi, hanno notato il 42enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, mentre si allontanava con un borsone da un’auto parcheggiata in strada. I militari sono subito intervenuti ed hanno bloccato il malfattore. Sul posto i Carabinieri hanno appurato che il 42enne, poco prima, aveva forzato il finestrino dell’auto parcheggiata ed aveva rubato lo zaino dall’interno dell’abitacolo, contenente effetti personali e documenti intestati al proprietario ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020)di. I Carabinieri del Gruppo dihannoun cittadino del Marocco di 42 anni, per tentato furto aggravato ein stato di liberta’ un 22enne egiziano, per rapina aggravata. In particolare, i Carabinieri della StazioneSalaria, in transito in via delle Alpi, hanno notato il 42enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, mentre si allontanava con un borsone da un’auto parcheggiata in strada. I militari sono subito intervenuti ed hanno bloccato il malfattore. Sul posto i Carabinieri hanno appurato che il 42enne, poco prima, aveva forzato il finestrino dell’auto parcheggiata ed aveva rubato lo zaino dall’interno dell’abitacolo, contenente effetti personali e documenti intestati al proprietario ...

La rassegna stampa giallorossa di sabato 12 settembre. La Gazzetta dello Sport - Chi gioca al posto di Zaniolo nell’attacco della Roma? Corriere dello Sport - Zaniolo rilancia «Roma conto i giorni» Il ...

Alitalia, dall’1 ottobre niente più voli da Malpensa

Alitalia non volerà più da Malpensa dal prossimo 1 ottobre. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a quan ...

