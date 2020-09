Covid-19 oggi 12 settembre: +1.501 contagi e 6 morti (Di sabato 12 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, venerdì 12 settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Scende di oltre 6 migliaia il numeri di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Parallelamente, però, scende di circa un centinaio di unità il numero di casi positivi registrati. Dato positivo anche per quanto riguarda il numero dei decessi, che sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda ida Coronavirus, venerdì 12. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Scende di oltre 6 migliaia il numeri di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Parallelamente, però, scende di circa un centinaio di unità il numero di casi positivi registrati. Dato positivo anche per quanto riguarda il numero dei decessi, che sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna

