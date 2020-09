Vedrai il sangue | il video inedito della congolese | cosa grida a Salvini | invasata | Video

(Di venerdì 11 settembre 2020) Immagini inedite dell'aggressione di Matteoa Pontassieve. Le forze dell'ordine allontanano lache era saltata addosso al leaderLega, strappandogli la camicia e la collanina con un rosario (qualcuno ha accennato a un rituale di magia nera) e la telecamera segue la scena: la donna continua are controil", più volte, toltamentee travolta dall'ordio che più che politico sembra personale. L'anatema si conclude con l'inquietante "io ti maledico!",to mentre gli agenti la trattengono vicino a un muro. "Alle maledizioni e alle minacce di questa 'signora' rispondo con il sorriso e con il lavoro - scrive ...

Immagini inedite dell'aggressione di Matteo Salvini a Pontassieve. Le forze dell'ordine allontanano la congolese che era saltata addosso al leader della Lega, strappandogli la camicia e la collanina c ...