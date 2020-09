Valentina Nappi attacca le donne: siete sessuofobe (Di venerdì 11 settembre 2020) Valentina Nappi attacca le donne su Twitter: siete sessuofobe. Scoppia una polemica sul social network. L’attrice torna a far parlare di sé Valentina Nappi ancora una volta sopra le righe. O, almeno, è quanto di più carino ed inoffensivo si possa leggere su Twitter dopo le sue dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. La pornostar italiana più nota al mondo, ha definito le donne “sessuofobe” in un tweet in cui spiega come dovrebbe far ridere un uomo in treno in “atteggiamenti intimi”. Apriti cielo! Un coro unanime nel condannarla, con migliaia di messaggi di insulti volti a ricordare come si tratti di molestie o di un primo passo che ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)lesu Twitter:. Scoppia una polemica sul social network. L’attrice torna a far parlare di séancora una volta sopra le righe. O, almeno, è quanto di più carino ed inoffensivo si possa leggere su Twitter dopo le sue dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. La pornostar italiana più nota al mondo, ha definito le” in un tweet in cui spiega come dovrebbe far ridere un uomo in treno in “atteggiamenti intimi”. Apriti cielo! Un coro unanime nel condannarla, con migliaia di messaggi di insulti volti a ricordare come si tratti di molestie o di un primo passo che ...

briobluilikeyou : RT @nolocalsplease: Qualcuno spieghi a Valentina Nappi che non è l'unica donna a cui piace il sesso. Il fatto che non ci piace essere moles… - m_ariasole : RT @_SpaceJay___: Valentina Nappi è ciò che gli uomini etichettano come 'Vero femminismo' e cioè la donna che fa porn0 per il loro piacere,… - LobbaLuisa : RT @ProfCampagna: 'Meglio essere stuprata che essere femminista.' 'Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere.' Chiunque può dire… - PoliticallySco5 : Valentina Nappi Sai quale è il vero patriarcato ? Quello che ho quì appeso SEEEEEH. (No ma scherzi a parte dipende… - Bulla_Adriano : Valentina Nappi è il nuovo Lino Banfi... Da quello che dice, i suoi sono film comici... No, seriamente, che minch… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Nappi Valentina Nappi si è sposata con Giovanni Lagnese Secolo Trentino Valentina Nappi bannata da Instagram e minacciata di morte

Valentina Nappi è stata bannata da Instagram. A pochi giorni dal suo matrimonio con Giovanni Lagnese, la famosa attrice a luci rosse è stata oscurata dal popolare social network. Perché? Che cosa è su ...

Valentina Nappi denuncia: “Minacciata di morte dai nemici dell’hard”

Valentina Nappi ha inviato una scioccante lettera al sito Dagospia denunciando di essere stata pesantemente minacciata da un gruppo ultracattolico Valentina Nappi ha deciso di inviare una missiva lett ...

Valentina Nappi è stata bannata da Instagram. A pochi giorni dal suo matrimonio con Giovanni Lagnese, la famosa attrice a luci rosse è stata oscurata dal popolare social network. Perché? Che cosa è su ...Valentina Nappi ha inviato una scioccante lettera al sito Dagospia denunciando di essere stata pesantemente minacciata da un gruppo ultracattolico Valentina Nappi ha deciso di inviare una missiva lett ...