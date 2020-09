Se l'ISIS davvero in ripresa in Siria, la colpa degli Stati Uniti, non dell'Iran (Di venerdì 11 settembre 2020) In un articolo pubblicato su USA Today, Ilan Berman, vicepresidente senior dell'American Foreign Policy Council, cita un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato di recente nel quale si spiega che ci ... Leggi su lantidiplomatico (Di venerdì 11 settembre 2020) In un articolo pubblicato su USA Today, Ilan Berman, vicepresidente senior'American Foreign Policy Council, cita un rapportoe Nazioni Unite pubblicato di recente nel quale si spiega che ci ...

Esperti americani affermano che lo Stato Islamico (IS, ex ISIS), una volta creduto sconfitto, è di nuovo in forze grazie alla pandemia Covid-19 e all'Iran. Ma il fatto è che l'IS sarà sempre il sottop ...

