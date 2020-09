Schianto in scooter | muore ragazza di 18 anni | è caccia a un’auto pirata

Leggi su anteprima24

Napoli – Una ragazza di 18, residente nel Parco Verde di Caivano (Napoli) è morta in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte tra i comuni di Caivano ed Acerra. La giovane vittima si trovava su uno scooter insieme a un'amica quando, in via Etruschi, il mezzo è uscito fuori strada, probabilmente urtato da un altro veicolo. L'impatto per la 18enne è stato devastante: la giovane sarebbe infatti finita contro un tubo usato per irrigare i campi della zona riportando gravi ferite alla gola. Inutili i soccorsi giunti sul posto poco dopo. L'amica è stata invece condotta al pronto soccorso dell'ospedale Villa dei Fiori di Acerra: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'incidente sono in corso le indagini ...