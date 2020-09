Savona, presidente Consob, positivo al Covid: “Asintomatico portatore, ora sono in quarantena” (Di venerdì 11 settembre 2020) A riprova dell’imprevedibilità della forte virulenza che caratterizza il coronavirus, e che non conosce differenze sociali o di ‘razza’ (questo per i cosiddetti ‘negazionisti’), anche Paolo Savona, presidente della Consob poco fa ha reso noto di essere risultato positivo al Covid. “L’ho saputo oggi – ha quindi aggiunto Savona – Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”. Tuttavia il numero uno della Consob ha tenuto a rimarcare che “Sto benissimo. sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto”. Max L'articolo Savona, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020) A riprova dell’imprevedibilità della forte virulenza che caratterizza il coronavirus, e che non conosce differenze sociali o di ‘razza’ (questo per i cosiddetti ‘negazionisti’), anche Paolodellapoco fa ha reso noto di essere risultatoal. “L’ho saputo oggi – ha quindi aggiunto– Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”. Tuttavia il numero uno dellaha tenuto a rimarcare che “Sto benissimo.asintomatico e orain quarantena. Continuerò a lavorare da remoto”. Max L'articolo, ...

