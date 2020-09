Salvini ancora contro Muccino, ma cade in una gaffe: sposa battaglia Pd contro Santelli (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Gaffe di Salvini che attacca Muccino, sposando la battaglia del Pd contro Jole Santelli. Le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Salvini, per l’aggressione subita mercoledì a Pontassieve da parte di una ragazza di colore, dividono anche la società civile. Se il leader del Pd Nicola Zingaretti ha scelto come la maggior parte dei leader politici di condannare il gesto rivolto all’avversario politico, per altri a sinistra quella solidarietà nel caso di Salvini non era dovuta. Cosi’ il regista Gabriele Muccino che lo ha scritto su twitter: “Solidarietà? A chi incita all’odio e alla violenza verso i più deboli? No grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo adesso tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze, anche comprensibili”, dice il regista di ‘La ricerca della felicita” e ‘A Casa tutti bene’. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Gaffe di Salvini che attacca Muccino, sposando la battaglia del Pd contro Jole Santelli. Le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Salvini, per l’aggressione subita mercoledì a Pontassieve da parte di una ragazza di colore, dividono anche la società civile. Se il leader del Pd Nicola Zingaretti ha scelto come la maggior parte dei leader politici di condannare il gesto rivolto all’avversario politico, per altri a sinistra quella solidarietà nel caso di Salvini non era dovuta. Cosi’ il regista Gabriele Muccino che lo ha scritto su twitter: “Solidarietà? A chi incita all’odio e alla violenza verso i più deboli? No grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo adesso tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze, anche comprensibili”, dice il regista di ‘La ricerca della felicita” e ‘A Casa tutti bene’.

