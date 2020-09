Roma: prima l’urto con un bus Atac, poi fa strike di auto in sosta (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre 2020, intorno alle 14:00 a Roma, in via Monte Cervialto 251, all’altezza di Largo Angiolillo. Una Hyundai kona, condotta da un uomo di 45 anni, a seguito dell’urto con un bus Atac, linea 80, ha colpito due auto in sosta, una Mercedes e una Hyundai. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito. Sul posto le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per tutti i rilievi del caso. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre 2020, intorno alle 14:00 a, in via Monte Cervialto 251, all’altezza di Largo Angiolillo. Una Hyundai kona, condotta da un uomo di 45 anni, a seguito dell’urto con un bus, linea 80, ha colpito duein, una Mercedes e una Hyundai. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito. Sul posto le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per tutti i rilievi del caso. 1 di 2 ...

