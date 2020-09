Recovery fund, l’insostenibile leggerezza dei “cluster” (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si capisce perché bisogna mutuare dalla pandemia i termini tecnici, invece che mettere a frutto le lezioni del Covid.Nel piano del governo le “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” si definiscono gli obiettivi che il governo intende raggiungere con i 209 miliardi del Next Generation Eu. Si dice che ne uscirà un’Italia diversa e più moderna con un raddoppio del tasso di crescita e 10 punti in più del tasso di occupazione.Si tratta di obiettivi importanti. Ma che non sembrano fare i conti con le fragilità del nostro sistema economico e produttivo messi a nudo dal Covid. Come se la malattia non avesse cambiato la percezione delle “magnifiche sorti e progressive” del mondo di oggi.Quelli che nel testo vengono definiti i “cluster” di intervento sono: digitalizzazione e ... Leggi su huffingtonpost

