Pechino Express sostituito da un nuovo reality :”Il cast sarà formato da adolescenti” (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo ben otto edizioni su Rai 2, Pechino Express quest’anno cambia rete. Infatti, i fan del programma ora dovranno seguire la messa in onda su Sky. Non si hanno ancora molti dettagli riguardo le novità che ci saranno, ma quasi sicuramente la conduzione sarà di nuovo affidata a Costantino Della Gheradesca. Ma le anticipazioni non finiscono qui, perché pare che la Rai al posto della storica trasmissione abbia già pronto un nuovo reality che lo sostituirà. Vediamo meglio di cosa si tratta. Il nuovo reality sarà ambientato in caserma Dopo che Pechino Express ha deciso di cambiare rete, la Rai ha subito pensato ad un nuovo reality che lo sostituisse. Le prime ... Leggi su velvetgossip

