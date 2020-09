Lunatici e volubili: i segni più ingestibili dello zodiaco (Di venerdì 11 settembre 2020) Avere a che fare con determinate persone richiede doti di pazienza e comprensione che non tutti hanno. Prendiamo ad esempio i rapporti che abbiamo con quelle amiche, o con quei colleghi che un giorno sono al settimo cielo e il mattino dopo sono invece inavvicinabili. Parlare di volubilità, in questo caso, appare quasi riduttivo. Eppure nella vita capiterà sempre di avere a che fare con le persone lunatiche che si rivelano, a volte, davvero ingestibili. Nonostante questo aspetto caratteriale si manifesti abbastanza precocemente nelle persone, già dalla prima fase di conoscenza, giocare di anticipo può rivelarsi davvero utile nella gestione del rapporto, di qualunque entità esso sia. Per farlo, ci rivolgiamo alle stelle, sì perché il segno zodiacale può svelarci se quella persona è ... Leggi su dilei

deemerpetrov : RT @michaeltrovasky: gemelli Sarà perché nel loro segno sono in due, così come i due bambini, i nati nel segno dei gemelli possono avere un… - michaeltrovasky : gemelli Sarà perché nel loro segno sono in due, così come i due bambini, i nati nel segno dei gemelli possono avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunatici volubili I segni zodiacali più lunatici: ecco quali sono Ultim'ora News