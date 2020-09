La trave del capannone si abbatte sul camion: Michele Murgia muore a 35 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Incidente drammatico a Villacidro in Sardegna che costa la vita a Michele Murgia. Il ragazzo aveva solo 35 anni. Una trave del capannone si è staccata ed è finita sul camion. Comunità sconvolta Un incidente drammatico che ha strappato la vita a un auto trasportatore di 35 anni. L’ennesima morte sul lavoro che ha lasciato la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020) Incidente drammatico a Villacidro in Sardegna che costa la vita a. Il ragazzo aveva solo 35. Unadelsi è staccata ed è finita sul. Comunità sconvolta Un incidente drammatico che ha strappato la vita a un auto trasportatore di 35. L’ennesima morte sul lavoro che ha lasciato la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CardRavasi : Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? (Lc 6,41) - rubiu_antonello : Ecco spiegato il perché. Fra qualche giorno Capiranno come mai governano sempre meno regioni Buffoni state perdendo… - _davideporro : RT @gerryacri: ”Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello”. Noi cr… - cettabone : Come puoi dire al tuo fratello: 'Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio', mentre tu stesso no… - laRoyalBlood_ : Madonna, appena arrivata qua e praticamente ho scoperto che sotto al mio letto ci sta la merda e che una trave del letto è già rotta -