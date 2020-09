Il Roma esclude Nandez e Szoboszlai: "C'è solo un obiettivo in mediana" (Di venerdì 11 settembre 2020) Per ora, la sola certezza è che Gattuso ha perso Allan e si ritrova con un centrocampo ricco di calciatori offensivi (Elmas, Zielinski e Fabian) e due registi come Demme e Lobotka. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Per ora, la sola certezza; che Gattuso ha perso Allan e si ritrova con un centrocampo ricco di calciatori offensivi (Elmas, Zielinski e Fabian) e due registi come Demme e Lobotka.

Ultime Notizie dalla rete : Roma esclude Corsa al Campidoglio, De Vito: "Raggi-bis, legittima candidatura decisa con un voto farsa" Repubblica Roma Nodo Milik: fuori dai convocati per le amichevoli. Ma con la Roma trattativa arenata

Tra il Napoli e Arek Milik potrebbe essere finita qui. L’attaccante polacco non rientra nell’elenco dei convocati per le due amichevoli, quella col Pescara in programma, oggi pomeriggio, al San Napoli ...

Roma, i Friedkin sono di nuovo a Trigoria: altro contatto con la squadra

ROMA - Operativi già dalle prime ore del mattino. Dan e Ryan Friedkin non perdono tempo e anche questa mattina sono tornati al centro sportivo Fulvio Bernardini per un nuovo contatto con la squadra ch ...

