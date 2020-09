I pm chiedono di confermare la condanna per il padre della compagna di Conte. “Norma che depenalizza reato non è retroattiva” (Di venerdì 11 settembre 2020) Cesare Paladino, gestore dell’Hotel Plaza a Roma e padre della compagna del premier Conte, nel 2019 patteggiato un anno e due mesi di carcere per non aver versato due milioni di euro di tassa di soggiorno tra il 2014 e il 2018. Ma dopo l’approvazione del decreto Rilancio ha chiesto di revocare quel patteggiamento per peculato perché, secondo i suoi avvocati, la norma ha depenalizzato la condotta per peculato in illecito amministrativo e si applica anche retroattivamente. I pm di Roma, però, la pensano diversamente. Come riferisce Repubblica, hanno redatto un parere in cui forniscono la loro lettura della nuova legge. È vero che c’è una depenalizzazione, ma non si applica ai fatti commessi prima del 19 maggio (cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano

Hikizune : @MTaur0 @SolariPaolo @Petreni_Luca @AntonelloAng Amo la Giulia. Adesso che ho la BMW posso confermare che è un auto… - Cate83236905 : @leftiscooler Le emergenze di cui si parla sono solo quelle che interessano ai partiti. Punto. Non a noi. E noi gli… - l_dirauso : #omnibusla7 #agorarai il testo della Legge del #taglioparlamentari è disseminato di TRAPPOLE ESPLOSIVE PER LA DEMOC… -

Ultime Notizie dalla rete : chiedono confermare Mascherine gratis? Per ora molte scuole non ne hanno abbastanza e chiedono alle famiglie Il Fatto Quotidiano A Piazza Affari banche in calo, Cdp conferma l'offerta per borsa italiana

I democratici hanno votato no, chiedendo un intervento più robusto ... Questa mattina un comunicato della Cassa Depositi e Prestiti ha confermato quanto anticipato dai giornali: ieri - spiega la nota ...

Roma, Smalling verso il ritorno. Florenzi via per un milione

Lunedì, alla dirigenza giallorossa che lo sollecitava, aveva chiesto 3-4 giorni di tempo. Smalling conferma di essere un uomo di parola. Probabilmente forzandosi, visto che per carattere a luglio non ...

I democratici hanno votato no, chiedendo un intervento più robusto ... Questa mattina un comunicato della Cassa Depositi e Prestiti ha confermato quanto anticipato dai giornali: ieri - spiega la nota ...Lunedì, alla dirigenza giallorossa che lo sollecitava, aveva chiesto 3-4 giorni di tempo. Smalling conferma di essere un uomo di parola. Probabilmente forzandosi, visto che per carattere a luglio non ...