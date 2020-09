Giorgia Meloni: «La sinistra sputa odio contro di noi e questo comincia ad essere pericoloso» (Di venerdì 11 settembre 2020) «Sono totalmente scioccata dalla vicenda in sé. Vedere un ragazzo che muore così a 21 anni non riesci a farci i conti. Sono scioccata da questa incapacità di una certa Italia di avere pietà». Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite della puntata di Dritto e rovescio, a proposito dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte. Meloni: «Mi spaventa il cinismo della sinistra» «Ci sono stati un sacco di esponenti della sinistra, politica e non, che in questi giorni», ha aggiunto la leader di Fdi, «non hanno espresso neanche una parola di solidarietà nei confronti della famiglia di questo ragazzo. Ma che stanno usando la sua morte per fare campagna elettorale, con un cinismo, con una freddezza che davvero a me ... Leggi su secoloditalia

