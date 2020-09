Friuli Doc: da Udine un segnale di fiducia a Fvg che non si ferma (Di venerdì 11 settembre 2020) Udine, 10 set – Un segnale di fiducia e un grazie a chi ha combattuto la pandemia in prima linea si sono levati da piazza Libertà a Udine in occasione dell’apertura della ventiseiesima edizione di Friuli Doc. Il taglio del nastro della manifestazione è stato affidato al governatore del Friuli Venezia Giulia, presente assieme agli assessori regionali alle Attività produttive, alle Infrastrutture e territorio e alle Finanze, accanto al sindaco e agli amministratori di Udine e ai primi cittadini di Trieste e Gorizia. Il tema della pandemia e di una ripartenza nel rispetto delle regole che segnano le diverse modalità con cui si svolge l’evento (con Covid box per il rilevamento della temperatura e obbligo di ... Leggi su udine20

CorriereQ : Friuli Doc: da Udine un segnale di fiducia a Fvg che non si ferma - piuttostomale : ovviamente i contagi per ora non sono dovuti al friuli doc iniziato ieri ma organizzare un evento in cui la gente v… - piuttostomale : PERÒ FARE IL FRIULI DOC IN MEZZO A UNA PANDEMIA IDEA BRILLANTE - annatroppina : RT @camzanett: sento che questo friuli doc sarà devastante - __Martinello : RT @messveneto: Il sindaco di Trieste parla in friulano all'inaugurazione di Friuli Doc [IL VIDEO] -