Forte scossa di terremoto in Cile, magnitudo superiore a 6 [DATI e MAPPE] (Di venerdì 11 settembre 2020) Una scossa di terremoto magnitudo 6.3 è stata registrata alle 07:35 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS vicino alla costa settentrionale del Cile. L’epicentro è stato localizzato a 83 km nord-nordest da Tocopilla, mentre l’ipocentro a 40,4 km di profondità. Non si ha al momento notizia di danni a persone o cose.L'articolo Forte scossa di terremoto in Cile, magnitudo superiore a 6 DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

35 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 e profondità 40.37 km a Tocopilla (Cile). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6.3 è ...

Forte terremoto di magnitudo 5.0 in zona altamente sismica: la terra trema per decine di chilometri in Indonesia. I dati ufficiali EMSC

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in Indonesia: il sisma, di magnitudo 5.0 della scala Richter, è stato rilevato alle 15:26 ora locale con epicentro nei pressi di Java ...

